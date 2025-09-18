Drift Atan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Şehit Özsaraç Caddesi'nde bir otomobilin drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince yapılan araştırmada, aracın plakası ve sürücüsü belirlendi.
Trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 46 bin 392 lira cezai işlem uygulanan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.
Öte yandan otomobille drift atılması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel