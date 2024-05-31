Amasya'da Dolu Nedeniyle Meyve Ağaçları ve Tarım Arazilerinde Zarar Oluştu

Amasya'da dolu nedeniyle meyve ağaçları ve tarım arazilerinde zarar oluştu.

Öğleden sonra başlayan sağanağın ardından yağan dolu, kent merkezi ve Yuvacık köyünde yaşamı olumsuz etkiledi.

Ağaçlar ile tarım arazilerine zarar veren dolu nedeniyle bazı bölgeler de beyaza büründü.

Yağış nedeniyle sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük çekti.