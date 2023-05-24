Amasya'da dolu ekili alanlarda hasara neden oldu

Amasya'nın Suluova ilçesinde etkili olan dolu ekili alanlara zarar verdi.

İlçeye bağlı Akören, Çukurören, Eğribük ve Erikli köylerinde yağan doludan buğday ve arpa ekili alanlar ile bahçe ve meyve ağaçları hasar gördü.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı 2 ekip tarafından dolunun etkili olduğu 4 köyde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Müdürlük, hasar tespit çalışmalarından sonra çiftçilere gerekli desteğin verileceğini duyurdu.

???????