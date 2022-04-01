Amasya'da doktorların kavgasına rektörlük incelemesi (2)

AMASYA (DHA) - PROFESÖRÜN MUAYENE GÖREVİ ASKIYA ALINDI

Amasya'da Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Ercan Kahraman arasında tıbbi sarf malzemesi alımı nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin rektörlükçe başlatılan idari inceleme sürerken, Başbuğ'un geçici görevle çalıştığı Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilişiğinin askıya alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında üniversitedeki akademik görevine devam edecek olan Prof. Dr. Başbuğ'un, hastanedeki muayene görevinin askıya alındığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel