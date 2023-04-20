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Amasya'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Amasya'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Güncel Haberler

Amasya'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Amasya'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Fikret Cört (30) idaresindeki traktör, Kayabaşı köyünde devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Cört, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cört, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel

Jandarma Amasya Güncel Haberler

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