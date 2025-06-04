Amasya'da Devrilen Salıncağın Altında Kalan 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Amasya'da Devrilen Salıncağın Altında Kalan 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Amasya'da çay bahçesindeki parkta devrilen bir demir salıncağın altında kalan 4 yaşındaki Yağız Duran, hayatını kaybetti. Olayda, çocuğun kalbi durdu ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AMASYA'da çay bahçesindeki parkta devrilen demir salıncağın altındoa kalan 4 yaşındaki Yağız Duran, hayatını kaybetti.

Olay bu akşam Amasya'da meydana geldi. İddiaya göre Kocaeli'nden Ordu'ya bayram tatili için giden Abdullah - Cansu Duran çifti, Amasya'da Cemil Cahit Bey Caddesinde bir çay bahçesinde mola verdi. Bu sırada ailenin çocuğu Yağız Duran, çay bahçesinin bulunduğu alandaki parkta salıncağa binmek istedi. Kısa bir süre sallandıktan sonra bir anda devrilen demir salıncağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kalbi duran ve vücudunda hasar oluşan Yağız, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz Yağız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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