Amasya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Mehmet Göksu idaresindeki 06 MGY 15 plakalı otomobil, Yağcıabdal köyü Erikli mevkisinde yaklaşık 5 metrelik yamaçtan devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel