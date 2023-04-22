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Amasya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Mehmet Göksu idaresindeki 06 MGY 15 plakalı otomobil, Yağcıabdal köyü Erikli mevkisinde yaklaşık 5 metrelik yamaçtan devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel

Mehmet Göksu Erikli Amasya Güncel Haberler

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