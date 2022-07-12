Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

AA - Hülya Turan - Güncel
 - Güncelleme:
Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Nejdet D. yönetimindeki 19 ADB 788 plakalı hafif ticari araç, Kara Mustafa Paşa köyü mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kazada araçta sıkışan M.D, S.D. ve H.D, Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Hülya Turan - Güncel

Tragger Amasya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title