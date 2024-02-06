Amasya'da Deprem Kurbanları İçin Helva Dağıtıldı

Amasya'da bir esnaf, Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için helva dağıttı.

Danişment Caddesi'nde kuruyemiş dükkanı bulunan Sergen İpek, depremlerin yıl dönümü sebebiyle depremlerde hayatını kaybedenlerin ruhu için işletmesinin önünde vatandaşlara helva ikramında bulundu.

İpek, "Amasya'mızda her sene genel olarak aşure dağıtılır, bayramlarda helva etkinliklerimiz mevcut. Bugün, ülkemiz açısından en büyük depremin günü. Üzüntü içerisinde böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik." dedi.