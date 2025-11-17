Haberler

Amasya'da Depoda Yangın: İtfaiye 1 Saatte Söndürebildi

Güncelleme:
Amasya'nın İpekköy Mahallesi'nde bulunan plastik malzemelerle dolu bir depoda çıkan yangın, itfaiyenin bir saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AMASYA'da plastik malzemelerin olduğu depoda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

İpekköy Mahallesi Küme Evleri mevkisinde, plastik malzemelerin olduğu bir depoda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevler, depoyu sardı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangını söndürüldü. Depoda hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA / AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
