Amasya'da DEAŞ Terör Örgütünün Önemli İsmi Yakalandı

Amasya'da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütünün önemli ismi olan Lübnan uyruklu A.A. adliyeye sevk edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, A.A.'nın Amasya'da gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandığı belirtildi.