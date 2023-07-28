Amasya'da DEAŞ şüphelisi yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

Amasya'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a mensup olduğu belirlenen Lübnan uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.