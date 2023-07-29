Amasya'da DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Lübnan uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Operasyonda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Amasya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.

DEAŞ içerisinde önemli faaliyetlerde bulunan ve dün gözaltına alınan Lübnan uyruklu A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ içerisinde önemli faaliyetlerde bulunan Lübnan uyruklu A.A'yı dün kent merkezinde operasyonda gözaltına alırken, söz konusu adresteki aramada çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirmişti.