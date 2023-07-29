Amasya'da DEAŞ'ın önemli ismi tutuklandı
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Amasya'da düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın önemli ismi Lübnan uyruklu Ahmed Abbud tutuklandı.
Amasya'da düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın önemli ismi Lübnan uyruklu Ahmed Abbud tutuklandı.
Terör örgütü DEAŞ'ın önemli isimlerinden Lübnan uyruklu Ahmed Abbud, 28 Temmuz'da Amasya'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Amasya Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel