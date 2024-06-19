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Amasya'da Cumhuriyet Kadınları Bandosu Yürüyüşü Gerçekleştirildi

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Amasya'da Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Cumhuriyet Kadınları Bandosu yürüyüşü düzenlendi. Hemşire, öğretmen, öğrenci gibi farklı kesimlerden kadın katılımcıların oluşturduğu bando takımı, festival dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe Amasya Belediye Başkanı, CHP Amasya Milletvekili ve vatandaşlar da katıldı.

Amasya'da, Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Kadınları Bandosu" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Samsun'un Atakum Belediyesi bünyesinde hemşire, öğretmen, öğrenci gibi farklı kesimlerden kadın katılımcıların oluşturduğu Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, festival dolayısıyla yürüyüş yaptı.

İstasyon Köprüsü'nde başlayan ve Yavuz Selim Meydanı'nda son bulan yürüyüşe Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı şeflerinden Mine Yavuzel, gazetecilere, festivalde bulunmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, "43 kişilik kadın bando ekibine sahibiz. 36 kişi ile buradayız. Bizler bu coşkuyu, bayramlarımızın coşkusunu yaşatmak adına yola çıktık ve devam da edeceğiz." dedi.

Bando şeflerinden Ayşegül Tekay da festival coşkusuna coşku katmak için geldiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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