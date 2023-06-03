Amasya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlaması dolayısıyla şehrin zirvesindeki Harşena Kalesi'nden 150 yılı aşkın süredir kullanılan toptan 7 pare atış gerçekleştirildi. Vatandaşlar tarihi şehrin dört bir yanında yankılanan top atışlarını heyecanla takip etti.

Amasya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için kaleden top atışları yapıldı

AMASYA - 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlaması dolayısıyla şehzadeler şehri Amasya'da kaleden top atışları yapıldı. Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi tarafından şehrin zirvesindeki Harşena Kalesi'nden 150 yılı aşkın süredir kullanılan toptan 7 pare atış gerçekleştirildi.

Vatandaşlar tarihi şehrin dört bir yanında yankılanan top atışlarını heyecanla takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarılar dileyen vatandaşlardan Tuncay Çuhadar, "Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'a güvendi. Oyunu verdi. Milletimize kendini mahcup etmeyeceğine inanıyorum. Ona güvenimiz sonsuz" dedi.

Ailesiyle birlikte top atışlarını izleyen Erdal Bayoğlu, "Bu yüzyılda devletimiz, milletimiz daha iyi şeylere imza atacak. Cumhurbaşkanımıza saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum" diye konuştu. Melike Bayoğlu da, "Cumhurbaşkanımız yemin töreninde mazbatasını aldı. Kazandığı için çok sevinçliyiz. Allah başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin büyük teveccühü ile 3. kez Cumhurbaşkanlığı makamına seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi TBMM'de yemin ederek görevine başlamıştır. Türkiye yüzyılı ülkemize, milletimize ve tüm dünya mazlumlarına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.