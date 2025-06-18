Amasya'da Çocuk Parkı Ateşe Verildi

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Amasya'nın Koza Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişilerin yaktığı çocuk oyun parkı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AMASYA'da kimliği belirsiz kişilerin yaktığı çocuk oyun parkı kullanılamaz hale geldi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay dün gece yarısı Amasya'nın Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki çocuk parkı kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce ateşe verildi. Parktan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, park kullanılamaz hale geldi. Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi yaptığı yazılı açıklamada "Şehrimizin çocuklarına neşe ve oyun alanı olması için özenle oluşturulan çocuk parkımız, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılmıştır. Bu kabul edilemez ve insanlık dışı saldırı, sadece bir parka değil; çocuklarımızın hayallerine, ailelerimizin güvenliğine ve hep birlikte kurmaya çalıştığımız huzurlu şehir ortamına yapılmıştır. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, güvenlik güçlerimizle iş birliği içinde faillerin tespiti ve adalet önüne çıkarılması için gerekli tüm süreçler başlatılmıştır" dedi

Polis, çocuk parkını ateşe veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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