Amasya'da cip otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

Amasya'nın Akbilek köprüsü Mehmet Akif Ersoy Caddesinde meydana gelen kazada, Ahmet Kavaklıoğlu yönetimindeki cip, Nural Yavru idaresindeki otomobile yandan çarptı. Kazada Adnan Karaçağ ve Kadir Kürkçü yaralandı. Yaralılar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

AMASYA'da cip, otomobile yandan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza bugün Amasya'nın Akbilek köprüsü Mehmet Akif Ersoy Caddesinde meydana geldi. Ahmet Kavaklıoğlu yönetimindeki 05 ACD 316 plakalı cip, Nural Yavru idaresindeki 05 ED 516 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis,itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Adnan Karaçağ ve Kadir Kürkçü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.( DHA)