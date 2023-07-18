Amasya'da çıkan yangında üç katlı binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi

Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında üç katlı binanın çatı katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında üç katlı binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Lalezar Sokak Öğretmen Caddesi'nde Kadir Püsür'e (78) ait üç katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle üç katlı binanın en üst dairesi ve çatı katı tamamen yanarak kül oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA