Amasya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

AMASYA'da tek katlı ahşap müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın Amasya'nın Kurşunlu Mahallesi Karacaoğlan caddesinde bulunan Halil Kartal'a ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. Bu akşam tek katlı ahşap evden yükselen alevler bir anda büyüdü. Evi saran yangını gören mahalle sakinlerinin yardımıyla evde yaşayan iki kişi dışarı çıkartıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)