Amasya'da Çıkan Yangında 4 Ev Kül Oldu

Amasya'da Çıkan Yangında 4 Ev Kül Oldu
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Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında 4 ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, Soku köyünde bir evde başladı ve bitişikteki 3 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin ve köylülerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Amasya'nın Suluova ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Soku köyünde Celal G'nin evinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler bitişikteki 3 eve daha sıçradı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kerpiç, taş ve ahşap yapılı bitişik nizam eski köy evlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Köylülerin de müdahale ettiği yangın, uzun uğraşların ardından söndürüldü. Yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rıfat Uzun köyü ziyaret etti, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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