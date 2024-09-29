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Amasya'da Çiftlik Deposunda Yangın

Amasya'da Çiftlik Deposunda Yangın
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Amasya'nın Gözlek köyünde bir çiftliğin yem deposunda çıkan yangın, hızla büyüyerek bütün depoyu sardı. İtfaiye ekipleri ve çiftlik çalışanları tarafından güçlükle kontrol altına alınan yangında, bin ton yonca balyası zarar gördü ve deponun çatısındaki güneş panelleri hasar aldı.

Amasya'da çiftlik deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Gözlek köyündeki bir çiftliğin yem deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün depoya yayıldı.

Çiftlik çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yonca balyalarını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri ile çiftlik çalışanları rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını güçlükle söndürdü.

Yangında, bin ton yonca balyası yanarken, deponun çatısında bulunan güneş panelleri zarar gördü.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel

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