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Amasya'da Camide Vantilatör Kullanıp Para Bırakan Kişiye Teşekkür

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Amasya'da Kilari Selim Ağa Camisi'nde namaz kılan bir vatandaş, serinlemek için vantilatörü kullanarak camiden çıkarken bir not ve 50 lira bıraktı. Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, bu davranışın çok duygulandığını belirterek vatandaşa teşekkür etti.

Amasya'da bir camide serinlemek için vantilatörü kullanan kişi, camiye bir not ve bir miktar para bıraktı.

Kilari Selim Ağa Camisi'nde namaz kılan vatandaş, serinlemek için vantilatörü kullandı.

Camiden çıkarken, cami görevlisini bulamayan kişi, üzerinde "Vantilatörü biraz kullandık, elektrik için bırakıyorum" yazılı bir not ve 50 lira bıraktı.

Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, not kendisine iletildiğinde çok duygulandığını ifade ederek, "Vatandaşlarımız gerçekten çok iyi niyetli. Biz zaten o vantilatörü camimizde kullanılması için koyduk. Kendisinin, hakka gireceğini düşünerek bıraktığını düşünüyoruz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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