Amasya'da Cami Tadilatı Sırasında İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti
Amasya'nın Kaleköy köyünde cami kubbesinde tadilat yapan 57 yaşındaki işçi A.A., dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Amasya'da caminin kubbesinde tadilat yaptığı sırada düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kaleköy köyünde cami kubbesinde tadilat yapan işçi A.A. (57), dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
