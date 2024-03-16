Amasya'da çakmağın patlaması güvenlik kamerasında
Amasya'nın Göynücek ilçesinde bir kişinin gaz doldurduğu sırada çakmağın patlaması, güvenlik kamerasınca görüntülendi. İlçeye bağlı Damlaçimen köyünde bakkal işleten Eren Karadaş, müşterisinin getirdiği çakmağa gaz doldurmak istedi. Dolum sırasında çakmak patlayarak alev aldı. Patlama sonucu Karadaş'ın saç ve sakallarında hafif yanık oluştu. Çakmağın patlayıp alev alması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde bir kişinin gaz doldurduğu sırada çakmağın patlaması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İlçeye bağlı Damlaçimen köyünde bakkal işleten Eren Karadaş, müşterisinin getirdiği çakmağa gaz doldurmak istedi.
Dolum sırasında çakmak patlayarak alev aldı. Patlama sonucu Karadaş'ın saç ve sakallarında hafif yanık oluştu.
Çakmağın patlayıp alev alması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.