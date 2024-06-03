Amasya'da Bulunan Puhu Yavrusu Rehabilitasyon Sonrası Doğal Ortamına Salınacak
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan puhu yavrusu, rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Amasya'nın Taşova ilçesinde vatandaşın bulduğu puhu yavrusu, rehabilitasyonunun ardından doğal ortamına salınacak.
İlçede yaşayan bir vatandaş, yolda puhu yavrusu bularak, polis karakoluna teslim etti.
Polisler, kuşu ilçeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim etti.
Görevliler, puhu yavrusunu rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortamına bırakacaklarını belirtti.