Amasya'da Buğdayda Süne Zararlısıyla Mücadele Ediliyor

Amasya'da Buğdayda Süne Zararlısıyla Mücadele Ediliyor
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Amasya'da süne zararlısıyla mücadele için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından buğday tarlalarında incelemeler yapıldı. Elde edilen sonuçlara göre süneyle mücadelede izlenecek yol haritası belirlenecek.

Amasya'da, buğdayda kalite ve verim kaybına yol açan süne zararlısıyla mücadele sürüyor.

Çalışma kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince buğday tarlalarında inceleme yapıldı.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı birimince gerçekleştirilen çalışma sonucunda süneyle mücadelede izlenecek yol haritası belirlenecek.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
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