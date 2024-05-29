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Amasya'da Boşanmış Çift Arasında Yaşanan Şiddet Olayı

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Amasya'da R.K (44), boşandığı H.B'yi (42) darbedip, pompalı tüfekle ayağından vurarak yaraladı. Polislerin yakaladığı R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.K.'nin eski eşini darbettiği anlar çevredeki kameralara yansıdı.

AMASYA'da R.K (44), boşandığı H.B'yi (42) darbedip, pompalı tüfekle ayağından vurarak yaraladı. Polislerin yakaladığı R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.K.'nin eski eşini darbettiği anlar çevredeki kameralara yansıdı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Mehmet Varinli Caddesi'nde meydana geldi. R.K., bir süre önce boşandığı H.B.'nin yaşadığı apartmanın önüne gitti. R.K., burada minibüsten inen H.B.'yi darbedip yerde sürükledi, ardından da pompalı tüfekle 3 el ateş ederek kaçtı. H.B.'nin çığlıkları üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan H.B., Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü ekipleri, R.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada, sokaktaki arbede çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde R.K., minibüsten inen eski eşi H.B'yi apartmanına gireceği anda darbetti. Ardından da H.B'yi sürükleyerek apartmanın önünden hızla uzaklaştırdı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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