Amasya'da boğanın saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti
Amasya'da bir mezbahanede çalışan Kadir Bilen, kesim için getirilen bir boğanın saldırısına uğradı ve ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bilen, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Amasya'da boğanın saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Kent merkezindeki bir mezbahanede çalışan Kadir Bilen (58), kesim için mezbahaneye getirilen bir boğanın saldırısına uğradı.
Boğanın boynuz darbeleriyle ağır yaralanan bilen, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bilen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Boğanın, Bilen'e saldırdığı anlar ise mezbahanenin güvenlik kamerasına yansıdı.