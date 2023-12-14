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Amasya'da boğanın saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

14 Aralık 2023 20:37 Güncelleme: 20:39 Abone Ol

Amasya'da bir mezbahanede çalışan Kadir Bilen, kesim için getirilen bir boğanın saldırısına uğradı ve ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bilen, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.