Amasya'da Bisiklet Koltuğuna Sıkışan Çocuk, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Amasya'da bisikletini tamir ederken koltuğun borusuna parmağı sıkışan 11 yaşındaki Muhammed Baki Erzurum, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kurtarıldı.
AMASYA'da Muhammed Baki Erzurum'un (11) bisiklet koltuğunun borusuna sıkışan parmağı, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile kurtarıldı.
Bisikletini tamir etmeye çalışan Muhammed Baki Erzurum'un sağ el orta parmağı, bisiklet koltuğunun borusuna sıkıştı. Durumu fark edip, parmağı bulunduğu yerden çıkaramayan ailesi, çocuğu hastaneye götürdü. Hastanede ilk müdahale yapıldıktan sonra Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verildi. Ekipler, boruyu spiralle keserek 1 saatlik çalışmayla parmağı sıkıştığı yerden çıkardı. Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.