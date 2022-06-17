Amasya'da bir kişi ATM'de unutulan parayı polise teslim etti - Haberler

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Amasya'da bir kişi ATM'de unutulan parayı polise teslim etti

AA - Murat Demirci - Güncel
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Amasya'da bir kişi ATM'de unutulan parayı polise teslim etti

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir kişi, ATM'de unutulan parayı polise teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir kişi, ATM'de unutulan parayı polise teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Muharrem Civan, Ülkü Kavşağı'nda bir bankaya ait ATM'nin para verme bölümünde 300 lira bulunduğunu gördü.

Bir süre parayı unutan kişinin gelmesini bekleyen Civan, daha sonra bunları tutanak karşılığında polise teslim etti. KGYS görüntülerini inceleyen polis, parayı unutan kişinin Dudu Topal olduğunu tespit etti.

Polis, parayı, ulaştıkları Topal'a teslim etti. Dudu Topal ise Muharrem Civan ile polise teşekkür etti.

AA / Murat Demirci - Güncel

Gümüşhacıköy Amasya ATM Güncel Haberler

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