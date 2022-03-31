Amasya'da bir evde etil alkol ve sahte içki ele geçirildi - Haberler

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Amasya'da bir evde etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

AA - Cihan Okur - Güncel
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Amasya'da bir evde etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

Amasya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 60 litre etil alkol ve 3 litre sahte içki ele geçirildi.

AMASYA (AA) - Amasya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 60 litre etil alkol ve 3 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir evde etil alkol ve anason kullanılarak sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Jandarma ekipleri evde yaptıkları aramada, 60 litre etil alkol, 2 litre anason yağı, 3 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına ev sahibi M.K'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Cihan Okur - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Amasya, Alkol, Güncel, Haberler

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