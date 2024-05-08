Amasya'da bir binanın çatısında kediye karga saldırısı
Amasya'da bir binanın çatısında doğum yapan kedi, karganın sürekli tepesinde uçuşup, saldırmaya çalışması nedeniyle zor anlar yaşadı. Yavrularını koruma çalışan kediyi, vatandaşlar kargayı kovalayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Amasya'da bir binanın çatısında bulunan kediye, karganın saldırmaya çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hacı İlyas Mahallesi'nde, bir binanın çatısında doğum yapan kedi, karganın sürekli tepesinde uçuşup, saldırmaya çalışması nedeniyle zor anlar yaşadı.
Yavrularını koruma çalışan kediyi, vatandaşlar kargayı kovalayarak kurtardı.
Öte yandan, kargayla kedinin mücadelesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.