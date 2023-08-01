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Amasya'da bir apartmanın boşluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Hacıilyas Mahallesi'nde bir apartmanın merdivenlerine bırakılmış boş yumurta kolileri yanmaya başladı. Oluşan duman paniğe neden olurken apartman sakinleri kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekipleri yangını başka yere sıçramadan söndürdü.

Amasya'da bir apartmanın boşluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Hacıilyas Mahallesi'nde bir apartmanın merdivenlerine bırakılmış boş yumurta kolileri yanmaya başladı.

Oluşan duman paniğe neden olurken apartman sakinleri kendilerini dışarı attı. Yoğun dumanı görenlerin durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını başka yere sıçramadan söndürdü.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel

İtfaiye Amasya Güncel Haberler

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