Amasya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Koç köyü yakınlarında Mustafa E. (44) ve Mustafa E. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa E, şüpheli tarafından bıçakla göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa E, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, Amasya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Bulak köyündeki evinde yakalandı.

Gözaltına alınan Mustafa E. ile olay sırasında yanlarında bulunan Selahattin K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.