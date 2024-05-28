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Amasya'da Basınçlı Sulama Tesisleri ve Derivasyon Kanalı Hizmete Açıldı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan basınçlı sulama tesisleri ve derivasyon kanalı hizmete açıldı. Törene AK Parti Amasya Milletvekilleri, kaymakam, il genel meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapımı tamamlanan basınçlı sulama tesisleri ile derivasyon kanalı hizmete açıldı.

İlçeye bağlı Sazlıca ve Hayrettin köylerine yapılan basınçlı sulama tesisleri ile 100. Yıl Sulama Göleti derivasyon kanalının açılışı gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz Doruk, törende yaptığı konuşmada, her alanda Amasya'ya yatırımların sürdüğünü söyledi.

Tarımsal üretimi artırmak amacıyla üreticilere destek olmaya ve altyapı projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getiren Doruk, "Merzifon'da köylerde yaklaşık 8 bin 70 dekar araziyi suyla buluşturacak 100. Yıl Sulama Göleti derivasyon kanalı ile Hayrettin köyünde 500, Sazlıca köyünde 170 dekar araziyi sulamak için yaptırılan basınçlı sulama tesisinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın daha verimli ve profesyonel tarım yapması için gayret ediyoruz. Çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Törene AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

AK Parti Merzifon Amasya Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

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