Amasya'da Basınçlı Sulama Tesisleri Hizmete Girdi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapımı tamamlanan basınçlı sulama tesisleri hizmete açıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, ilçeye bağlı Sarıköy ve Karşıyaka köylerine yapılan basınçlı sulama tesislerinin açılışında yaptığı konuşmada, Amasya'da önemli projelerin hayata geçtiğini söyledi.

Yaklaşık 125 hektarlık alanı sulaması hedeflenen tesislerin bölge tarımının gelişmesine, ürün verimliliğinin artmasına ve çiftçilerin gelir düzeyinin yükselmesine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Bakan, tarımsal üretimi artırmak amacıyla üreticilere destek olmaya devam ettiklerini kaydetti.

Törene, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İl Genel Meclisi üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.