Amasya'da Baraj ve Göletlerde Doluluk Oranı Yüzde 100'e Ulaştı

Amasya'da son günlerde artan yağışlar, kent genelindeki baraj ve göletlerdeki doluluk oranını artırdı. Kentte 20 baraj ve göletten 11'inin doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü.