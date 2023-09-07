Amasya'da Baraj Pompa İstasyonundan Kablolar Çalındı

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Barajı Sulama Birliğine ait pompa istasyonundan kabloların çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İstasyon içerisindeki motor ve panolara bağlı kabloların kesilerek çalındığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Barajı Sulama Birliğine ait pompa istasyonundan kabloların çalınmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüzbey köyü yakınlarında bulunan ve drenaj kanalından aldığı atık suyu ana kanala aktaran pompa istasyonu içerisindeki motor ve panolara bağlı kabloların kesilerek çalındığını belirledi.

Ekipler, istasyonunun etrafındaki tel örgüleri kesen ve kapı kilidini kırarak hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, şüphelilerin istasyon içerisindeki elektronik tesisata da zarar verildiği görüldü.