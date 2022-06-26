Amasya'da balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk taburcu edildi - Haberler

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Amasya'da balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk taburcu edildi

AA - Cihan Okur - Güncel
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Amasya'da balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk taburcu edildi

Amasya'da balkondan düşerek yaralanan Afgan uyruklu 1 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Amasya'da balkondan düşerek yaralanan Afgan uyruklu 1 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Hacı İlyas Mahallesi'ndeki dört katlı apartmanın birinci katından, binanın altındaki dükkanın önünde bekleyen Ruhi Aşçı'ya çarptıktan sonra yere düşerek yaralanan ve Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun tedavisi tamamlandı.

Hastanede 24 saatlik gözetimin ardından ailesince evine götürülen küçük çocuğu ziyaret eden Aşçı, çocuğun sağlık durumunun iyi olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bir çocuğun yaşamasına vesile olduğu için sevinç duyduğunu vurgulayan Aşçı, "İki adım ileride ya da geride olsaydım kafasının üstüne düşecekti. Omzuma vurunca seyri değişti. İlk anda saksı sanmıştım. Sonrasında çocuk olduğunu görünce şoke oldum. Hayatını kurtarmış olmaktan çok mutluyum." dedi.

Baba Muhammed Amırı de kızının hayatının kurtulmasını sağlayan Aşçı'ya ve sağlık personeline teşekkür etti.

Amasya'da dün, Afgan ailenin 1 yaşındaki çocuğu balkondan binanın altındaki dükkanın önünde bekleyen Ruhi Aşçı'ya çarparak yere düşmüş, ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Küçük çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

AA / Cihan Okur - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amasya Güncel Haberler

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