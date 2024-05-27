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Amasya'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında baklalı dolma yarışması düzenlendi

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Amasya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, kentin coğrafi işaretli lezzetleri arasında yer alan, baklalı dolma yarışması yapıldı.

Amasya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, kentin coğrafi işaretli lezzetleri arasında yer alan, baklalı dolma yarışması yapıldı.

Etkinliğe, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve protokol üyeleri katıldı.

Vali Doruk, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Amasya'nın eşsiz lezzetlerinden biri olan baklalı dolmayı daha geniş kitlelere tanıtmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yarışmada, birinci Hacer Bahçıvan, ikinci Rabia Kılıç ve üçüncü Emine Soylu'ya, ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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