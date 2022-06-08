Amasya'da "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı - Haberler

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, toplumu derinden etkileyen uyuşturucu ile madde bağımlılığı konusunda alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Vali Masatlı, uyuşturucu ile mücadele konusunda tüm kurumların "Uyuşturucuyla Mücadele Yerel Eylem Planı" çerçevesinde çalışmalarını koordineli ve hassas şekilde yürüttüğünü belirtti.

Bağımlılıkla mücadelede misyonlarının suçtan arınmış, güvenli bir toplumun gelişimine, geleceğine güvenle bakabilen gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak olduğunu aktaran Masatlı, "Vizyonumuz ise uyuşturucuya karşı sıfır tolerans felsefesi ile çalışmak, Amasya'da uyuşturucunun sokağa inmesine fırsat vermemek, tek gencimizin bile hayatının önemli olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan sağlıklı birey ve sağlıklı toplumun temellerini atmaktır." dedi.

Masatlı, teknolojinin gelişmesi ile çocukların bağımlılık konusunda risk altında olduğunu, teknoloji kullanımı ile ilgili farkındalık düzeyini artırmak, veli ve öğrencilerin teknoloji kullanımı konusunda doğru yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla da çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Toplantıya Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kurul üyeleri katıldı.