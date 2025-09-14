Haberler

Amasya'da Bağ Evi Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Suluova ilçesinde çıkan yangında bir bağ evi tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın sırasında mutfak tüplerinin patlaması paniğe yol açtı.

AMASYA'nın Suluova ilçesinde bir bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Kuzalan köyünde meydana geldi. Süleyman Temiz'e ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında bağ evinde bulunan mutfak tüplerinin patlaması paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında bağ evi kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
