Amasya'da Bağ Evi Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Suluova ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangın, kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangının patlayan mutfak tüpleri nedeniyle paniğe yol açtığı bildiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Kuzalan köyünde meydana geldi. Süleyman Temiz'e ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında bağ evinde bulunan mutfak tüplerinin patlaması paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında bağ evi kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
