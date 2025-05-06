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Amasya'da Bağ Alanları İçin Çiftçilere Eğitim

Amasya'da Bağ Alanları İçin Çiftçilere Eğitim
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Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bağ alanlarında çiftçilere yönelik uygulamalı eğitimler düzenleyerek bitki budama, besleme ve zirai mücadele konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı teknik personeli tarafından, bağ alanlarında ilkbahar bakımları kapsamında çiftçilere yönelik eğitim ve yayım çalışmaları gerçekleştirildi.

Eğitimde, bitki budama, besleme, kültürel tedbirler ve zirai mücadele konularında bilgilendirilme yapılarak zirai don nedeniyle zarar gören bağlarda doğru budama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Yeni sürgün gelişimine teşvik amacıyla çiftçilere, azot, potasyum ve fosfor içeren kompoze gübrelerle besleme yapılması tavsiye edildi.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
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