Amasya'da Babalar ve Oğulları Dostluk Maçında Karşılaştı

Amasya'nın Suluova ilçesinde babalar ile oğulları futbol maçında birbirlerine rakip oldu.

Suluova Belediyespor'un 14 yaş grubu futbolcuları ile babaları, ilçede bulunan sentetik çim sahada karşı karşıya geldi.

Kulübün farkındalık oluşturmak için düzenlediği karşılaşmada, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Babalar ve oğulları maç öncesi yeşil sahaya "spor güzelleştirir" ve "babalar ve oğulları" yazılı pankart ile çıktı.

Başlama vuruşunun yapılmasının ardından özel futbol gösteri maçı, on beşer dakikalık iki devre halinde 30 dakika oynandı.