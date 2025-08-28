Amasya'da Ayılar Fasulye Bahçesine Girdi

Amasya'nın Taşova ilçesinde Gökhan Torun'un fasulye bahçesine giren ayılar, ürünlere zarar verdi. Bu yıl zirai don ve ayılar nedeniyle çiftçilerin emekleri heba oldu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde fasulye bahçesine giren ayılar ürünlere zarar verdi.

Tatlıpınar köyünde Gökhan Torun, sabah bahçesine gittiğinde çubukların devrildiğini ve fasulyelerin yerlerde olduğunu gördü.

Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl önce soğuk havadan dolayı zirai donun, şimdi ise ayıların ürünlere zarar verdiğini söyledi.

Daha önce de ayıların başka çiftçilerin tarlalarına girdiğini belirten Torun, "Sabah saatlerinde fasulye dikili bahçeme geldiğimde şu anki manzara ile karşılaştım. Bu yıl iyi bir randıman bekliyorduk ama malum arkadaşlar gelip zarar vermişler, yeseler bu kadar üzülmezdim, sadece üzerinde oynaşıp zarar vermişler." dedi.

Yaklaşık bir dönümlük alana fasulye ektiğini anlatan Torun, "Buradan da aşağı yukarı 300 kilogram kuru fasulye elde etmeyi bekliyorduk ama olmadı bu yılkı emeklerimiz boşa gitti. Bu yıl önce zirai don, daha sonra ise ayılar bütün emeklerimizi boşa çıkarttı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
