Üye Girişi
Haberler

Amasya'da Ayarı Düşük Altın Bilezik Satışı Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da bir kuyumcuya ayarı düşük altın bilezik sattığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuyumcuya ayarı düşürülmüş altın satarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kuyumcunun güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla G.K. ve S.K'yi yakaladı. Zanlıların üstlerinde ve araçlarından yapılan aramada ayarı düşürülmüş 13 altın bilezik ve 48 bin 300 lira ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Amasya'da bir kuyumcuya ayarı düşük altın bilezik sattığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuyumcuya ayarı düşürülmüş altın satarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kuyumcunun güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla G.K. ve S.K'yi yakaladı.

Zanlıların üstlerinde ve araçlarından yapılan aramada ayarı düşürülmüş 13 altın bilezik ve 48 bin 300 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Amasya Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

 Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu

'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title