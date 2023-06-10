Amasya'da ayağının sıkıştığı çatıda asılı kalan gelinciği itfaiyeciler kurtardı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde ayağının tahtalara sıkışması nedeniyle çatıda asılı kalan gelinciği, itfaiye ekibi kurtardı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde ayağının tahtalara sıkışması nedeniyle çatıda asılı kalan gelinciği, itfaiye ekibi kurtardı.
Eski Cami Mahallesi Çeşme Sokak'ta bir gelinciğin kullanılmayan binanın çatısında asılı kaldığını gören vatandaşlar, Merzifon İtfaiyesine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle ulaştıkları çatıdan özel aparat yardımıyla gelinciği kurtardı.
Yaralı olmadığı tespit edilen gelincik, doğaya salındı.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel