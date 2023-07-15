Amasya'da avukat kılığına giren dolandırıcılar yakalandı

AMASYA'da, kendilerini avukat olarak tanıtıp 7 ilde 9 kişiyi 207 bin TL dolandıranlara yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte, kişileri, hukuk bürosundan aradıklarını ve haklarında yasal işlem başlatılacağını, kendilerinin uzlaştırıcı avukat olduğunu söyleyen şüphelilerin, karşılarındakileri, "Yaşı küçük kız ve erkek çocukları ile cinsel görüşme kayıtlarınız var, aileleriyle sizi uzlaştıracağız" diyerek kandırdıkları ve hesaplarına para yatırmaya ikna ettikleri belirlendi. Dolandırıldığını anlayan Talip Ç.'nin şikayetiyle hareket geçen polis ekipleri, 11 Temmuz'da Mersin'de bulunduklarını tespit ettiği kaporta ustası Yiğit Ali Ersoy (28), tatlıcı Ferdi Ertaş (35) ile M.V.A. (28) ve esnaf Onur Kızıltuğ'u (30) gözaltına alıp Amasya'ya getirdi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonunda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin Amasya merkez olmak üzere 7 ilde 9 kişiden 207 bin TL aldıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Yiğit Ali Ersoy, Ferdi Ertaş ve Onur Kızıltuğ çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanırken, M.V.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)